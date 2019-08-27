27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
S-400 sevkiyatında ikinci bataryanın parçalarını taşıyan uçak Ankara'ya indi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin tedariki konusunda, "Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos'tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır" demişti.
Türkiye'nin aldığı füze ve hava tehdidine dikkat çeken Bakan Akar, bunu engellemek, milleti korumak için yapılan yoğun çalışmaları anımsatmıştı.
Çalışmalar kapsamında, Türkiye’nin belirlediği kriterlere uygun cevap veren Rusya ile uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi temini için anlaşmaya varıldığını bildiren Bakan Akar, "12 Temmuz'da S-400 tedarik çalışmaları başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar devam ediyor. Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos’tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.
S-400'LERİN ÖZELLİKLERİ
S-400 hava ve füze savunma sistemleri, Rusya tarafından 1993'te geliştirilmeye başlandı ve 2007'de faaliyete alındı.
İnsansız hava araçları, uçaklar ile kruz ve balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip olan S-400'lerin azami menzilinin 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifanın da 30 kilometre olduğunu biliniyor.
145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabilen S-400 füzeleri, her hedefe iki füze kilitleyerek eşzamanlı 80 hedefi vurabilme kapasitesine sahip.
Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.
TÜRKİYE NEDEN S-400 ALIYOR?
ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın cazip teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi.
Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi.
Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı günümüzün önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor.
Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya hazırlanan Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlıyor.
MÜRTED ÜSSÜ NEREDE?
15 Temmuz hain darbe girişiminin ana üssü olan Ankara'nın Kahramankazan ilçesi sınırlarındaki "Akıncı Üssü" olarak bilinen "Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı"nın adı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından değiştirilmişti. Üs, "meydan komutanlığı" seviyesine düşürülürken, "Akıncı" adının yerini 1995’e kadar kullanılan "Mürted" almıştı.
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