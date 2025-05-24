Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı 307 esir takas edildiği duyuruldu. | Dış Haberler

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı 307 esir takas edildiği duyuruldu. | Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya ile anlaşmaya varılan esir takası kapsamında ülkesinin 307 askerinin evlerine döndüğünü söyledi.

Rusya ile yapılan esir takası sonucu bugün 307 Ukraynalının evlerine geri getirildiğini aktaran Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

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"Bugün, Türkiye'de mutabakata varılan 1000'e 1000 esir değişimi anlaşmasının ikinci günüdür. Sadece iki günde 697 kişi geri döndü. Yarın da devam etmesini bekliyoruz."

Zelenskiy, bugün takas edilen 307 kişi arasında Ukraynalı askerlerin, sınır güvenlik görevlilerinin ve ulusal muhafızların da yer aldığına dikkati çekerek, esir takası sürecine destek veren herkese teşekkür etti.

Zelenskiy mesajında, "Amacımız her insanı Rus esaretinden kurtarmaktır." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı da aynı sayıda Rus askerinin Ukrayna tarafından teslim edildiğini açıkladı.

Rus askeri personelinin Belarus'ta bulunduğu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı kaydedilen açıklamada, Rus askeri personelin Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Rusya’ya nakledileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Rus tarafının başlattığı geniş çaplı esir değişimi inisiyatifinin devam edeceği vurgulandı.