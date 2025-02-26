Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da bir araya gelecek | Dış Haberler

Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da bir araya gelecek | Dış Haberler

ABD'de Donald Trump döneminin başlamasının ardından 18 Şubat günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ilk kez görüşen ABD ve Rus heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı.

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Lavrov, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği ziyaretin ardından yaptığı basın toplantısında ABD-Rusya görüşmelerine değindi. Lavrov, ABD ve Rus heyetlerinin yarın büyükelçiliklerin çalışmalarına yönelik sorunları görüşmek üzere bir araya geleceklerini söyledi.

Rus Bakan Lavrov, "Bu toplantı yarın İstanbul'da yapılacak" dedi. Lavrov, "Diplomatlarımızın ve üst düzey uzmanlarımızın bir araya geleceğini ve önceki ABD yönetiminin Rus Büyükelçiliğinin faaliyetleri önünde yapay engeller oluşturmaya yönelik yasa dışı faaliyetleri sonucu bekleyen ve bizim de doğal olarak karşılığını verdiğimiz, Moskova'daki ABD Büyükelçiliğinin çalışmaları için rahatsız eden konulara ilişkin sorunları ele alacaklarını duyurmuştuk" dedi.

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Riyad'da gerçekleşen 4 buçuk saatlik görüşmenin ardından Rusya tarafı iki tarafın en kısa sürede elçi atama konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 24 Şubat günü, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıl dönümünde Ankara'ya bir ziyarete gerçekleştirmiş ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü.

Lavrov, Bakan Fidan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "ABD ile diyalog kanallarımız hep açık olması konusunda anlaştık. Büyükelçiliklerin çalışmalarını tekrar çalıştırmak için adım atacağız. Geçen hafta teknik düzeyde iki görüşme gerçekleştirildi, bu hafta kapsamlı görüşmeler yapılacak. ABD ile demokratik engellerle umarım karşılaşmayız." demişti.

*Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.