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SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Putin resmen açıkladı… Rusya Ukrayna savaşı son durum nedir? Türkiye'den Rusya Ukrayna krizi açıklaması!

SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Putin resmen açıkladı… Rusya Ukrayna savaşı son durum nedir?

Doğu Avrupa'da Rusya ile Ukrayna krizi yaşanıyor. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Rusya yanlısı Donetsk ve Lugansk şehirlerin birleşimiyle oluşturulan Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından resmen tanındı ve ortalık karıştı. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum ...

22.02.2022 - 01:17 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Dünyanın gözü kulağı Rusya Ukrayna krizine çevrilmiş durumda. Son olarak Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı güçler tarafından kurulan Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin, Rusya tarafından tanındığının açıklanmasının ardından ipler iyice gerildi. İşte son durum...

  • PUTİN, RESMEN AÇIKLADI: TANIYORUZ!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihi bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Donbas'ın Rusya'nın tarihsel bir parçası olduğunu söyleyen Putin, "Modern Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir." dedi. Ukrayna ekonomisinin çöktüğünü ve Ukrayna halkının soyulduğunu belirten Putin, "Ukrayna dış güçler tarafından yönetiliyor. Önemli kararları Batı alıyor" dedi. Kiev'in barış istemediğini söyleyen Putin, 'Uyarıyorum, ateşi kesin' dedi. Putin ayrıca Almanya ve Fransa liderlerine açıkladığı Doğu Ukrayna kararını canlı yayında tekrarlayarak, Doğu Ukrayna'daki iki cumhuriyeti de tanıdığını duyurdu.

     

  • DIŞİŞLERİ VATANDAŞLARIMIZI UYARDI: BÖLGEDEN AYRILIN!

    Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir.

    AB: YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ!

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasının ardından dünyadan art arda tepkiler geldi. Ukrayna lideri Zelensky, ABD Başkanı Biden'la telefonda konuştu. İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna lideri Zelensky'le konuşacağını ve İngiltere'nin desteğini teklif edeceğini söyledi. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini bağımsız olarak tanımaya dahil olanlara yaptırım uygulayacağını söyledi.

     

  • ABD: HEMEN YANIT VERMEYE HAZIRIZ!

    Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararının ardından ABD'den ilk açıklama yapıldı. Bu kararı beklediklerini belirten Beyaz Saray Sözcüsü, "Hemen yanıt vermeye hazırız" açıklamasını yaptı. Biden, Rusya'nın tanıdığı iki bölgeyle tüm finansal ilişkileri yasaklayan bir Yürütme Kararı yayımlayacak.

     

  • DONETSK VE LUHANSK SÜRECİ

    Donbas'taki Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar, ateşkes anlaşmasına rağmen 2014 yılından bu yana devam ediyor. Rusya, kendilerini bağımsız devletler olarak ilan eden Donetsk ve Luhansk'ı şimdiye kadar resmi bir şekilde tanımamıştı.

    Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta Rusya yanlıları tarafından tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından Kiev yönetimi, Rusya'yı "saldırgan" ülke olarak tanıyan bir yasayı kabul etmişti.

    Bununla birlikte 2019 yılından bu yana Moskova, Donbas'ta yaşayan çok sayıda kişiye Rusya pasaportu temin etti.

    Rusya'nın acil durum bakanlığı bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki 60 binden fazla sivilin Rusya'ya geçtiğini açıkladı.

    Ukrayna'nın doğusunda geçtiğimiz hafta sonuna doğru başlayan çatışmalarda, iki Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti. Ayrıca bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçıların liderleri "tam askeri seferberlik" ilan etti.

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