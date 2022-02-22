DONETSK VE LUHANSK SÜRECİ



Donbas'taki Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar, ateşkes anlaşmasına rağmen 2014 yılından bu yana devam ediyor. Rusya, kendilerini bağımsız devletler olarak ilan eden Donetsk ve Luhansk'ı şimdiye kadar resmi bir şekilde tanımamıştı.



Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta Rusya yanlıları tarafından tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından Kiev yönetimi, Rusya'yı "saldırgan" ülke olarak tanıyan bir yasayı kabul etmişti.



Bununla birlikte 2019 yılından bu yana Moskova, Donbas'ta yaşayan çok sayıda kişiye Rusya pasaportu temin etti.



Rusya'nın acil durum bakanlığı bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki 60 binden fazla sivilin Rusya'ya geçtiğini açıkladı.



Ukrayna'nın doğusunda geçtiğimiz hafta sonuna doğru başlayan çatışmalarda, iki Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti. Ayrıca bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçıların liderleri "tam askeri seferberlik" ilan etti.