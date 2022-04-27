Rusya, Ukrayna'daki ABD ve Avrupa silah deposunu vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından gönderilen silahların bulunduğu depoya füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Zaporijya bölgesinde ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahların bulunduğu depo, Kalibr seyir füzeleri ile vurularak silahlar imha edildi." denildi