Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanacak mı?

Reuters / HABERTURK.COM

Son dakika bilgilerine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanmayacak" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexei Zaitsev gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmayacağını söyleyen Zaitsev, "Batılı yetkililerin kamuoyu önünde tartıştığı, Rusya'nın nükleer silah kullanma riski yok." ifadelerini kullandı.

CIA direktörü William Burns 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanma ihtimalinin hafife alınmaması gerektiğini söylemişti.

LAVROV'DAN 3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 3. Dünya Savaşı çıkması olasılığının "gerçek bir risk" olduğunu söyledi ve Batı'nın Ukrayna'da bir nükleer savaş tehdidini hafife almaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.