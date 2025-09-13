Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.
AA'nın aktardığı habere göre; açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,4 olduğu aktarıldı.
Depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Kamçatka Yarımadası'nda 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.