        Haberler Dünya Rusya'nın Kamçatka Yardımadası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Rusya'nın Kamçatka Yardımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem

        Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, yıkım ve ciddi hasarın bulunmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 22:19 Güncelleme: 18.09.2025 - 23:31
        Rusya'nın Kamçatka Yardımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem
        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre; Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 128 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

        Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından Kamçatka'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Depremin merkez üssündeki büyüklüğünün 7.2 olarak belirlendiğini belirten Solodov, ilgili servislerin yüksek hazırlık durumuna geçtiğini kaydetti. Solodov, "Yarımadanın doğu kıyısında tsunami tehdidi ilan edildi." ifadesini kullandı.

        "Yıkım ve ciddi hasar yok"

        Depremin ardından sosyal tesisler ile konutların incelenmeye başladığını bildiren Solodov, yıkım ve ciddi hasarın bulunmadığını ifade etti.

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 128 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte 7,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirmişti.

        Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 ve 13 Eylül'de 7,4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

