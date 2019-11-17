17 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Serakib ilçesinde, Ureynibe, Fattire, Bsakla ve Mellace köylerine hava saldırıları düzenledi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rusya'nın sabah saatlerindeki saldırılarında, Serakib'de 4 ve Mellace köyünde 5 toplam 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.
ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
AA'da yer alan habere göre Esad rejimi de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Keferenbil ilçesi, Kebbine ve Maarzite yerleşimlerine de kara ve hava saldırısı düzenlendi. Sivil Savunma ekiplerinin, olay yerinde enkaz kaldırma çalışması başlattığı öğrenildi.
GEÇEN AY 13'Ü ÇOCUK 75 SİVİL ÖLMÜŞTÜ
Yerel sivil toplum kuruluşlarından "Suriye Müdahale Koordinatörlüğü"nün verilerine göre, Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları yüzünden bu ayın ilk yarısında yaklaşık 40 bin sivil yerinden edildi. Sivil Savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk, 75 sivil hayatını kaybetmişti.
14 AYDA ÖLEN SİVİL SAYISI: 1300
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.
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