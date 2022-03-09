Rusya'nın beklettiği Türk gemilerine ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki saatlerde olumlu gelişme bekliyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 14. gününde sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın beklettiği Türk gemilerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Akar, "Rus limanlarındaki gemiler En kısa zamanda Türkiye'ye gelecek. En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.