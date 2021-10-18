Rusya NATO'daki misyonunu askıya alıyor!

Reuters

Son dakika bilgilerine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO'daki misyonumuzu askıya alıyoruz, gerekli olursa Brüksel'deki Büyükelçiliğimiz üzerinden irtibata geçebilirler" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov NATO ile tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulundu. Reuters'ın TASS haber ajansından aktardığı habere göre Lavrov, NATO'daki misyonumuzu 1 Kasım itibariyle askıya alıyoruz" dedi.

Lavrov, "1 Kasım itibariyle Moskova'daki NATO askeri temsilciğinin akreditasyonu geçerliliğini yitirecektir" ifadelerini kullandı.

Lavrov, NATO'nun gerekli durumlarda Rusya ile Brüksel'deki Büyükelçilik üzerinden irtibata geçilebileceğini söyledi.

8 RUS DİPLOMATIN AKREDİTASYONU İPTAL EDİLMİŞTİ

Öte yandan NATO geçtiğimiz günlerde, Brüksel'deki karargâhında çalışan sekiz Rus diplomatın gizli şekilde istihbarat ajanı olarak çalıştığını, bu sebeple tümünün akreditasyonunu iptal ettiğini duyurmuştu