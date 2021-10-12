Rusya, Taliban'dan yanıt bekliyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan meselesiyle ilgili 20 Ekim'de Moskova Formatı'nda düzenlenecek toplantıya Taliban'dan katılım konusunda yanıt beklediklerini söyledi.

Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CİCA) 6. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Afganistan meselesine değinen Lavrov, bu meseleye ilişkin 20 Ekim'de Moskova Formatı'nda toplantı hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Bu toplantıya Taliban temsilcilerinin de davet edildiğine dikkati çeken Lavrov, "Toplantıya davet ettiğimiz kişilerden geri dönüşler alıyoruz. Taliban'dan da bu konuda geri dönüş bekliyoruz. Onların, bu toplantının önemini anladığını umuyorum." dedi.

Rusya'nın Afganistan'a insani yardım sağlayıp sağlamayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Lavrov, "Bazı ülkelerle, özellikle Moskova toplantısında Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Afganistan'a insani yardım dahil destek verilmesi konusunda konferans düzenlemeyi teklif etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı’nda 20 Ekim'de toplantı yapılacağını ve Rusya, ABD, Çin ve Pakistan’ın yer aldığı genişletilmiş üçlü toplantının da ayrıca planlandığını geçen hafta bildirmişti.