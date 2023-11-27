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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırısı üzerine yazılı açıklama yaptı.

İsrail uçaklarının daha önceki saldırılarından sonra yeniden faaliyete geçen Şam Uluslararası Havalimanı'nı bir kez daha vurduğunu ifade eden Zaharova, havalimanının süresiz olarak faaliyetini yeniden durdurduğunu, sivil uçakların acilen Suriye'nin diğer havalimanlarına yönlendirildiğini aktardı.

"TEMEL NORMLARIN AĞIR BİR İHLALİ"

Sözcü Zaharova, "Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları, bu devletin egemenliğinin ve uluslararası hukukun temel normlarının ağır bir ihlali olarak görüyoruz. İsrail'in Suriye'deki önemli bir sivil altyapı tesisine yönelik son kışkırtıcı saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Söz konusu saldırının, özellikle Filistin-İsrail çatışması bölgesindeki durumun keskin şekilde kötüleşmesi ve bunun sonucunda bölgesel gerilimin artması bağlamında son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine inandıklarını vurgulayan Zaharova, masum insanların hayatlarını tehlikeye sokan sorumsuz eylemlere son verilmesini talep ettiklerini belirtti.