Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentinde İsrail Başbakanı Naftali Benet'i kabul etti. İsrail Başbakanı Bennet'in göreve gelmesinden bu yana ilk kez görüşen Putin ve Bennet, özel görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilerin son yıllarda benzersiz bir şekilde geliştiğini vurgulayan Putin, "Rusya ile İsrail arasındaki ilişkiler son 30 yılda benzersiz bir şekilde gelişti. Bunun en önemli nedeni Sovyetler Birliği'nin, İsrail devletinin kuruluşuna verdiği destek. İkincisi de İsrail'de Rusçanın en çok konuşulan ikinci dil olması" dedi.
Rusya ile İsrail arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin hala mütevazi bir boyutta olduğunu, ancak gelişim gösterdiğini söyleyen Putin, "Bulunduğunuz bölgedeki durum hakkında bilgi alışverişi benim için de faydalı olacak. Bildiğiniz gibi Suriye devletinin yeniden inşası ve güçlendirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Birçok sorunlu konularımız da var. Ancak özellikle terörle mücadeleyle ilgili konularda temas noktaları ve işbirliği fırsatları da var" dedi.
SURİYE VE İRAN KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ
Putin'in ardından konuşan İsrail Başbakanı Bennet, sadece Suriye değil, İran nükleer programı ile ilgili de görüşeceklerini ifade ederek, "Elbette Suriye'deki durumun yanı sıra İran nükleer programına da görüşeceğiz. Ayrıca mevcut ilişkilerimizin yanı sıra ekonomi, bilimsel ve kültürel ilişkilerimizi de ele alacağız. İsrail'de, Rusça konuşan 1 milyon vatandaşımız var. Getirdikleri kültür, bilinç ve çalışma gelenekleri İsrail devletine büyük katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.
İkili yaptıkları açıklamanın ardından görüşmeye geçti.
"ÇOK UZUN, YAPICI VE GİZLİ BİR GÖRÜŞME"
Soçi'de öğle saatlerinde başlayan görüşme akşam saatlerine kadar devam ederken, Putin ve Benet'in 5 saat boyunca Orta Doğu'daki durumu ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdiği öğrenildi. Basın toplantısının gerçekleşmediği zirvenin ardından İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Soçi'deki İsrail Başbakanı Naftali Benet ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme 5 saat sürdü. Görüşme sıcak ve pozitif bir havada gerçekleşirken ikili ilişkilerin yanı sıra bir dizi önemli konu ele alındı" denildi.
Putin ve Bennet'in görüşmesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da görüşmenin içeriğine dair bilgi verdi. Görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayan Peskov, "Görüşme sona erdi. Çok uzun, yapıcı ve gizli bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Suriye, Afganistan ve İran çevresindeki durumun yanı sıra bölgesel güvenlik ve ikili ilişkiler ele alındı" dedi.
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