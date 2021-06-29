Lavrov Türkiye'ye gelecek!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle yarın Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 30 Haziran 2021 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Antalya’da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır."