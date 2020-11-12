Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile ortak çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Türkiye ile ortak görevlerimiz var. Görevimiz, Azerbaycan topraklarından teknik araçlarla gözlem yaparak barış operasyonunun yapıldığı bölgede durumu gözlemlemektir." dedi.
Lavrov, AA muhabirinin "Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaları sonlandıran anlaşmanın imzalanmasına kadarki diplomatik sürece katılması ve katkısı” ile ilgili soruyu cevapladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ateşkesin sağlanması, Dağlık Karabağ'da görevlendirilen Rus askerlerinin konuşlandırılması ve anlaşmanın sonuçlarına ilişkin girişimlerle ilgili birçok defa görüştüğünü hatırlatan Lavrov, Erdoğan'ın bu yönde Rusya'nın eylemlerini desteklediğine işaret etti.
Lavrov, "Türk ortaklarımızla Azerbaycan topraklarında, çatışma bölgesinin yakınında olmayan gözlem merkezinin oluşturulması konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.
Bu merkezin uzaktan Dağlık Karabağ’da teknik araçlarla havada ve sahadaki durumu denetleyeceğini ve gerektiğinde olası ihlalleri ortadan kaldırmak için Rusya ve Türkiye’nin etkisinin devreye sokulacağını anlatan Lavrov, "Çalışmalar, ortak merkez için ayrılmış topraklarda yapılacak. Bu, barış güçlerinin bölgede herhangi bir hareketiyle ilgili değildir. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Farklı isteklerin dile getirildiğini duyuyorum ancak bunları bir tarafa bırakıp belirlenen işi yapmak gerekiyor. Bu iş de ancak, dün iki ülkenin Savunma Bakanları tarafından imzalanan gözlem merkezi ile ilgili anlaşma çevresinde yapılabilir." diye konuştu.
Rus ve Türk basınında Türkiye ve Rusya ile ilgili Dağlık Karabağ'da kimin kazandığı, kimin kaybettiği gibi yorumlar yapıldığını aktaran Lavrov, böyle yorumlara ilgi gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.
Rusya'nın, sınırlarında ve dünyada problemlerin yaşanmaması konularına ilgi gösterdiğini söyleyen Lavrov, Rusya’nın Dağlık Karabağ meselesinde çözüm sürecini uzattığına dair iddiaları reddetti.
Lavrov, ne Karabağ’da ne Transdinyester’de ne de herhangi bir eski Sovyetler bölgesinde donmuş ihtilafların devam etmesiyle ilgilendiklerini savundu.
Dağlık Karabağ meselesi ile ilgili Türkiye ile yapılacak işler olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Türkiye ile ortak görevlerimiz var. Görevimiz, Azerbaycan topraklarından teknik araçlarla gözlem yaparak barış operasyonun yapıldığı bölgede durumu gözlemlemektir." dedi.
Dağlık Karabağ’da operasyonların yalnızca Rus askeri birlikler tarafından yapıldığını dile getiren Lavrov, burada iki yönlü görüş olmadığını Türkiye’nin bildiğini kaydetti. Lavrov, Türkiye ile Suriye dahil diğer alanlarda iş birliği yapmayı sürdüreceklerini söyledi.
RUSYA'DAN ALMANYA VE FRANSA'YA KARŞI YAPTIRIM KARARI
Lavrov, konuşmasında zehirlenme şüphesiyle tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy sürecine de değinerek, Almanya’nın Avrupa nezdinde Rusya karşıtı tutumun liderliğini üstlendiğini söyledi.
Rusya’nın söz konusu durumdan ötürü endişe duyduğunu anlatan Lavrov, "Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik Navalnıy ile bağlantılı yaptırımlar yürürlüğe koydu. Biz de Almanya ve Fransa'ya yönelik karşı yaptırım kararı aldık." dedi.
Yaptırımların Almanya ve Fransa'dan bazı yetkililere yönelik olduğunu belirten Lavrov, yaptırım kararına ilişkin ilgili ülkeleri kısa bir süre içerisinde bilgilendireceklerini ifade etti.
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