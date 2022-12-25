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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya müzakere suçlaması

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Ukrayna tarafıyla kabul edilebilir çözümleri müzakere etmeye hazır ama onlar reddediyor" ifadelerini kullandı

Giriş: 25.12.2022 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya müzakere suçlaması
Putin'den Ukrayna'ya müzakere suçlaması
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Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Ukrayna tarafıyla kabul edilebilir çözümleri müzakere etmeye hazır ama onlar reddediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'yı müzakere etmemekle suçladı.

Putin, "Ulusal çıkarlarımızı, kendimizi ve vatandaşlarımızın çıkarlarını korumaktan başka seçeneğimiz yok. Doğru yönde hareket ettiğimize inanıyorum." dedi.

Ukrayna'yı müzakere masasına oturmamakla suçlayan Putin, "Kabul edilebilir çözümler için ilgili herkesle masaya oturmaya hazırız, ancak biz değil onlar müzakere etmeyi reddediyor" açıklamasında bulundu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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