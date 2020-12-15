Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti. Putin önceki açıklamalarında sonuçlar resmileşmeden Biden'ı tebrik etmeyeceğini söylemişti.

ABD'de 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu, Joe Biden'ı ülkenin 46. başkanı olarak dün resmen onayladı.

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