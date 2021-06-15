Rusya'dan Putin-Biden görüşmesine ilişkin yorum

Reuters

16 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi öncesinde Kremlin'den görüşmelerde somut anlaşmalara varmanın pek olası olmadığı ancak yine de faydalı olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov gazetecilere verdiği demeçte, nükleer istikrar, iklim değişikliği, siber güvenlik ve hapiste bulunan ABD ve Rus vatandaşlarına ilişkin konuların gündeme geleceğini aktardı.

Ushakov, "Herhangi bir anlaşmaya varılacağından emin değilim. Bu görüşmeye pratik iyimserlikle bakıyorum" dedi.

ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin kritik olduğunu belirten Ushakov, görüşmeden somut bir sonuç çıkmayacağını ancak faydalı olacağını dile getirdi.