11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kremlin'den yapılan açıklamada ABD medyasında yer alan Kremlin'deki üst düzey bir CIA casusunun geri çekildiği yönündeki haberlerle ilgili Rus istihbarat servislerinin çalışma başlattığı ifade edildi.
Kommersant'ta yer alan haberde ise söz konusu casusun Oleg Smolenkov olabileceği ifade edildi. Smolenkov'un Haziran 2017'de eşi ve üç çocuğuyla birlikte Karadağ'da yaptıkları tatil sırasında kayboldukları belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, konuyla ilgili olarak, "Sadece böyle bir çalışanın var olduğunu ve kovulduğunu söyleyebilirim. Onun casus olup olmadığını bilmiyoruz. Bu istihbarat servislerinin işi. İşlerini yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
Peskov, Smolenkov'un üst düzey bir çalışan olmadığını savundu.
Rus haber sitesi Daily Storm'da yer alan haberde ise 50 yaşındaki Smolenkov'un 35 yaşındaki eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Karadağ'da ortadan kaybolmasının ardından, Rus yetkililerin ilk olarak konuyu cinayet olarak değerlendirdiklerini ancak sonrasında Smolenkov ve ailesinin yaşadığı sonucuna ulaştıklarını belirtti.
Konuyla ilgili çarpıcı bir iddia da İngiltere'nin önemli yayın organlarından The Times'tan geldi. Times'ta yer alan haberde, Smolenkov'un Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki bilgiyi CIA'e ulaştıran kişi olduğu iddia edildi.
Dün CNN ve New York Times'ta yer alan haberlerde, CIA adına çalışan bir casusun 10 yıldan uzun bir süredir Kremlin'de üst düzey bir görevde bulunduğu ancak 2017'de Trump ile Putin'in Hamburg'da yaptığı 'gayri resmi' görüşmenin ardından CIA'in casusu geri çekme kararı aldığı ifade edildi.
CIA'nın bu kararı, Trump'ın istihbarat bilgilerini ele alış şekline güvenmedikleri ve casusun güvenliğinin tehlikeye girebileceğinden endişe ettikleri için aldığı belirtilmişti.
CNN'in haberinde ayrıca söz konusu casusun Putin'e doğrudan erişimi olan bir isim olduğu hatta, Rus liderin masasının fotoğraflarını dahi Washington'a aktardığı iddia edilmişti.
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