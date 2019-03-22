Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Golan Tepeleri hakkında yaptığı açıklamanın BM kararlarının doğrudan ihlali olduğu açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi." şeklindeki ifadelerini eleştirerek, "Golan Tepeleri'nin statüsünü değiştirmeye çalışmak Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının doğrudan ihlalidir." dedi.

Zaharova, Rus radyosu Kommersant FM'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğu konusunda prensipli bir duruşa sahip olduğunu söyledi.

Bu duruşun, BM Güvenlik Konseyi'nin 497 ve 1981 sayılı kararlarıyla da teyit edildiğini belirten Zaharova, "İsrail'in, Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini yayma kararının hukuksuzluğuna yönelik değerlendirmemiz değişmedi. BM Güvenlik Konseyi'ni yok sayarak Golan Tepeleri'nin statüsünü değiştirmeye çalışmak BM kararlarının doğrudan ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler'den (BM) de, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in, işgal ettiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldiği" yönündeki açıklamasına tepki gösterilmişti.

FRANSA'DAN AÇIKLAMA

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri ile ilgili ileri sürdüğü kararın uluslararası yasalara aykırı olduğu ifade edildi.

Fransa'dan yapılan açıklamada, "Golan Tepeleri, 1967 yılında İsrail tarafından işgal edilmiştir, Fransa bu kararı tanımamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

KREMLİN: ORTADOĞU'YU İSTİKRARSIZLAŞTIRACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldiğine" yönelik sözlerinin Orta Doğu'daki durumu istikrarsızlaştıracağını söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerini eleştirdi.

Dmitriy Peskov, "Benzer çağrılar Orta Doğu'da halihazırdaki gergin durumu önemli ölçüde istikrarsızlaştırabilir." dedi.

Her halükarda bu fikrin kendi içinde Orta Doğu'daki krizin çözümüne hiçbir katkıda bulunmayacağı, tam tersi yönde etkisi olabileceği uyarısı yapan Peskov, şimdilik Trump'ın bu açıklamasının sadece çağrı olarak kalmasının umulduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

1967'DEN BU YANA İŞGAL ALTINDA TUTUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.