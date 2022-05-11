Rusya'dan Avrupa'ya: Savaş istemiyoruz

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov," Biz Avrupa ile savaş istemiyoruz, ancak Batı sürekli Rusya'nın yenilmesi gerektiğini söylüyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Moskova'nın Avrupa'da savaş istemediğini, ancak Batılı ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna'daki "askeri operasyonunda" yenildiğini görmek istediklerini söyledi. "Avrupa'da savaş ihtimalinden endişe ediyorsanız, bunu hiç istemiyoruz" diye ekledi.

Lavrov bunun Batı tarafından gündeme geldiğini belirtti.