Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde dün sabah saatlerinde, bir binada gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada apartman çökmüş birçok apartman zarar görmüştü. İlk gün 4 cesedin çıkarıldığı apartman enkazından yeni yıl gecesi yapılan çalışmalar sonucunda 4 ceset daha çıkarıldı. 70’den fazla insanın kayıp olduğu olayla ilgili arama kurtarma ekiplerinin çalışması ise sürüyor.

Ancak uluslararası ajansların son dakika koduyla duyurduğu haberde, bir mucize yaşandı ve 10 katlı binanın enkazından, 1 gün sonra 10 aylık bir bebek sağ kurtarıldı.