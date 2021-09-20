Rusya'da üniversitede silahlı saldırı!

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Perm Üniversitesi binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Reuters’ın TASS haber ajansından aktardığı habere göre olayda 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Üniversiteden gelen görüntülerde üniversite içindekilerin camlardan atlayarak kaçmaya çalıştığı görüntülendi. Üniversitenin basın ofisinden yapılan açıklamada ise bazı öğrenci ve öğretmenlerin sınıflarda saklandığı ifade edildi.