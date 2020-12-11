Rusya'nın Karaçay-Çerkesya bölgesinde ishitbarat örgütü FSB merkezinin yakınlarında bir patlama gerçekleşti.

Patlamada en az iki kişinin yaralandığı belirtildi.

IFAX, patlamanın bir intihar saldırısı olarak değerlendirildiğini bildirdi.