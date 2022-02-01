Rusya ABD'nin iddialarını yalanladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko Rusya'nın ABD'ye Ukrayna-Rusya krizinde gerginliğin azaltılması için sunduğu tekliflere yazılı yanıt verdiği iddialarını yalanladı.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya’nın ABD’nin Ukrayna konusundaki tekliflerine yanıt verdiğini söylemişti.

RIA haber ajansının diplomatik bir kaynağa dayandırdığı habere göre, yanıt halen hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 26 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Doğu Avrupa'ya yönelik güvenlik tekliflerine yazılı yanıt verdiklerini bildirmişti.

Blinken, Rusya'nın "Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması" talebine olumlu yanıt vermediklerini ve NATO'nun "açık kapı politikasında" değişiklik olmadığını söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yanıtın olumlu olmadığını söylemişti.

Öte yandan Blinken ile Lavrov'un bugün Ukrayna krizini ele almak için telefon görüşmesi yapması bekleniyor.