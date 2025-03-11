Rusya: ABD ile görüşmeyi dışlamıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD ile önümüzdeki günlerde görüşme ihtimalini dışlamadıklarını belirtti. Zaharova'nın açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile görüşeceklerini duyurmasının ardından geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD ile önümüzdeki günlerde görüşme ihtimalini dışlamadıklarını belirtti.
Zaharova'nın açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile görüşeceklerini duyurmasının ardından geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini duyururken, Rusya'nın ABD-Ukrayna toplantısından çıkan ateşkes önerisini kabul edeceğini umduğunu söyledi.
ABD ile Ukrayna arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan 9 saatlik görüşme sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes teklifini kabul ettiğini belirten Rubio, önerinin Rusya'ya sunulacağını ifade ederek, sürecin devamının Rusya'nın kararına bağlı olduğunu ifade etti.