Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan serbest

İHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ikamet eden Kamuran T. isimli şahıs, yapı ruhsatı çıkarmak için gittiği Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kendisinden 15 bin lira usulsüz para alındığını öne sürerek şikâyetçi oldu.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kamuran T.'nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesi alındı. Kamuran T., Fen İşleri Müdürü M.E.'nin 15 bin TL'yi usulsüz olarak kendisinden aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını iddia etti.

İfade üzerine 4 Şubat Cuma günü saat 17.00 sıralarında Küçükkuyu Belediyesi'ne giden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, savcılığın talimatıyla Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Usulsüz para aldığı öne sürülen Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve Fen İşleri personeli M.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Fen İşleri Müdürü M.E.'nin ise tutuklu yargılanmasına karar verildi.