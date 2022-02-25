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SON DAKİKA: Rus tankları Kiev'de, şehir tamamen ablukada! Ukrayna başkenti Kiev'in en zorlu günü... - Ukrayna Rusya savaşı son dakika haberi

SON DAKİKA: Rus tankları Kiev'de, şehir tamamen ablukada! Ukrayna başkenti Kiev'in en zorlu günü...

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah saatlerinde, Ukrayna'ya askeri harekat başlatıldığını duyurdu. Putin'in açıklamasının ardından Rus kuvvetleri, başkent Kiev'e kadar geldi. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken birçok yerden de patlama sesleri geliyor. Ukrayna Hükümet Danışmanı "Bugün en zor gün olacak, tanklarla Kiev'i zorlayacaklar" açıklamasında bulundu. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi. Ajansların aktardığına göre, Rus ordusu tarafından Kiev ablukaya alındı. İşte, Ukrayna Rusya savaşı son dakika haberleri...

25.02.2022 - 14:00 | Güncelleme: DÜNYA

  • Son dakika haberleri... Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelecek olan haberlere çevrildi. Dün başlayan Ukrayna Rusya savaşında 2. gün yaşanıyor. Rus birlikleri, ülke genelindeki birçok stratejik ve askeri noktayı hedef alırken kara operasyonunu da sürdürüyor. Rus tankları Kiev'e girerken başkent kelimenin tek anlamı ile ablukaya alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Zeleneskiy, ordusuyla birlikte sahaya indi. 

    RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SON DAKİKA - KIEV'DE RUS ABLUKASI, HALK SIĞINAKLARDA!

    Kiev'de korku ve panik havası yaşanırken halk sığınaklara indi. Bir tankın, sivil aracı paletlerinin altına aldığı kameralara yansıdı. Başkent Kiev'de yaşayan Türk vatandaşı Sercan Dönmez, Rus güçlerinin kente 5 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

    İşte, Rusya Ukrayna savaşı son dakika gelişmeleri

  • KREMLIN'DEN PUTIN - ZELENSKIY GÖRÜŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

    Kremlin'den Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşme talebini not ettik" denildi

    Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme isteğini "not ettiklerini" söyledi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın Zelenskiy'in teklifini inceleyeceğini, Kiev'den beklentilerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

    Batı'nın yaptırımlarına yanıt veren Kremlin, "Yaptırımlara misilleme yapacağız. Rusya, mütekabiliyet esası ile hareket edecek" açıklamasında bulundu.

    Moskova uzun süredir NATO'dan güvenlik garantisi isteklerinin karşılanmasını talep ediyor.

  • KIEV'IN EN ZOR GÜNÜ!

    Ukrayna kuvvetleri Kiev üzerinde bir uçağı düşürdü. Ukrayna’nın güneydoğusundaki bir karakolu füze vurdu, ölü ve yaralılar var.

    Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'de Rusya'ya ait savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.

    KİEV'DE PATLAMA SESLERİ

    Başkent Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de konutlara roket düştü, 3 sivil yaralandı.

  • Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

    Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı.

    Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.

  • KIEV'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

    Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna askeri harekat başlattığını duyurmasını ardından Rus güçlerinin Kiev'e geldiğine ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

    Tansiyonunun yükselmesi üzerine Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Ukrayna Hükümet Danışmanı "Bugün en zor gün olacak, tanklarla Kiev'i zorlayacaklar" açıklamasında bulundu.

    Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.

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