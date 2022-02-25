LAVROV: İŞGAL ETMİYORUZ

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalarda bulundu.

Lavrov'un konuşmasından öne çıkanlar;

Bağımsız bir devleti destekliyoruz, çok kültürlülüğü çeşitliliği destekliyoruz. NATO manipülason yapıyor. Ukrayna'nın aşırıcı yönteminlerin altında olması kabul edilebilir değil, aynı zamanda Ruslar için soykırım yapılması da kabul edilemez. Ukrayna'yı işgal etmiyoruz. Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın.

Daha önce de söylemiştik; Gürcistan NATO üyesi olamaz demiştik. Almanya ve Farnsa doğrudan üyelik yerine bir imtiyaz vermeye karar vermişti.

Biz Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz herhangi bir baskı olmaksızın yaşamalarını istiyoruz. Ukrayna halkı yeterince acı çekti. Kimse Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor.