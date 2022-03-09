"Rus tankları 40 tonluk buzluğa dönecek!"

HABERTURK.COM

Kiev yakınlarında duran 64 km (40 mil) uzunluğundaki Rus askeri konvoyu, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesiyle zorluklarla karşılaşacağı, Rus askerlerin donarak hayatını kaybedebileceği ifade edildi.

Doğu Avrupa'da etkili olacak soğuk hava dalgasında Kiev ve Harkiv çevresinde sıcaklıkların gece boyunca -10 dereceye düşeceği, rüzgar dikkate alındığına -20 derece hissedileceği açıklandı.

İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, buzlu koşulların mekanik sorunlar, yakıt, tedarik sorunları yaratması ve Rus işgalcilerin durumunu daha da kötüleştirmesi bekleniyor.

Eski İngiliz Ordusu Binbaşı Kevin Price, dondurucu soğukların sert koşullarının Kuzey Kutbu tarzı savaşa hazır olmayan birliklerin moralini bozacağını söyledi. Rus tankları 40 tonluk buzluğa döneceğini söyleyen Price, "Rus askerleri 40 tonluk derin dondurucuların içinde oturmak zorunda kalacak" dedi.

Price, Mart ayında bu kadar düşük sıcaklıklarla karşılaşmayı beklemeyen Rus askerleri için hayatın 'inanılmaz derecede zor' olacağını belirtti.

"DONARAK ÖLMEMEK İÇİN..."

Baltık Güvenlik Vakfı'nda kıdemli bir savunma uzmanı olan Glen Grant, konvoy hızlı bir şekilde tedarik edilmezse ve tekrar hareket edemezse, birçok Rus askerinin donarak ölmemek için pes etmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Grant Newseek'e yaptığı açıklamada, "Oturup bekleyemezsiniz çünkü aracın içindeyseniz öldürülmeyi bekliyorsunuz. Aptal değiller" dedi.

Ancak soğuk havaların Ukrayna’dan kaçmaya çalışan kişiler için hayatı çok zorlaştıracağı ifade ediliyor.