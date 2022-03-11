Rus güçleri Kiev'e ne kadar yaklaştı?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, son açıklamasında Rusya'nın "terörist bir devlet" olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Dünya bunu bilmeli. Dünya bunu kabul etmeli" dedi ve ayrıca Rus güçlerini kuşatma altındaki Mariupol şehrinde insani yardım konvoyuna saldırmakla suçladı.
Zelenskiy, Ukraynalı yetkililerin Perşembe günü diğer beş şehirden yaklaşık 40 bin kişiyi tahliye etmeyi başardığını söyledi.
RUS GÜÇLERİ KİEV'E NE KADAR YAKLAŞTI?
Kiev çevresindeki Rus güçlerinin durumu hakkında çelişkili haberler var. ABD'li Maxar Teknoloji'nin uydu fotoğraflarına göre, en son Kiev'in kuzey batısında görülen 65 kmlik Rus askeri konvoyu büyük ölçüde dağıldı ve yeniden konuşlandırıldı. Ancak bir ABD savunma yetkilisi perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukraynalıların "çok, çok iyi" savaşmasına rağmen Rus kuvvetlerinin Ukrayna başkentine 5 km yaklaştığını söyledi.
İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yakın zamanda yayınladığı bir raporda, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın güçlü direnişi nedeniyle "önemli şehirleri kuşatmak için konuşlandırılmış güçlerinin sayısını artırdığını" söyledi.
RUSYA'DAN UKRAYNA'YA SUÇLAMA
Rusya Savunma Bakanlığı, sivillerin Kiev, Harkiv, Sumi, Çernihiv ve Mariupol'dan tahliye edilmesi için insani koridorlar açacağını söyledi. Ayrıca, Ukrayna'yı yardım kamyonların Rus askeri pozisyonlarını gözetlemek için kullanmakla suçladı.
Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'nın "Avrupa özlemlerini kabul etti" ve Ukrayna'nın "Avrupa yolunu izlemesi" konusunda destek vermeyi kabul etti. Versay'daki toplantının ardından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin derhal ve koşulsuz olarak geri çekilmesi çağrısında bulunuldu ve Ukrayna'nın cesur direnişi övüldü.
BMGK RUSYA'NIN TALEBİYLE TOPLANACAK
Moskova'nın ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik faaliyetleriyle ilgili iddialarını görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Rusya'nın talebi üzerine bugün toplanacak.
ANTALYA'DA RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMESİ
Moskova'nın iki hafta önce komşusunu işgal etmesinden ilk kez Rusya ve Ukrayna arasındaki üst düzey görüşmeler gerçekleşti. Türkiye'nin ara bulucuğu ile gerçekleşen zirvede, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ateşkes sağlanmasına yönelik ilerleme kaydedilmedi.
MARIUPOL'DA DURUM ÇARESİZ
Uluslararası Kızıl Haç, Mariupol'daki yüz binlerce insanın "giderek daha vahim ve çaresiz" bir insani durumla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bir delegasyon lideri, Mariupol'daki insanların "yemek için birbirlerine saldırmaya başladığını" söyledi ve birçok kişi çocuklarına yiyecek bulamadıklarını bildirdi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da kimyasal silah kullanabileceğine dair korkularını dile getirdi. Beyaz Saray tarafından kullanılan dili yineleyen İngiltere başbakanı, Rusya'nın düşmanlarının kimyasal silah kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddialarının "oyun kitaplarından çıkmış" olduğunu söyledi.
PUTIN İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Politico'nun konuyla ilgili yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
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