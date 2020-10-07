Rus Dışişleri'nden 'Kapalı Maraş' açıklaması!

Dün KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte açıkladığı Kapalı Maraş'ın yeniden açılması kararıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.
Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Maraş'ın açılması kararıyla ilgili olarak Moskova'nın ciddi bir endişe duyduğu belirtildi.
KKTC Başbakanı Tatar dün yapılan ortak basın toplantısında 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın Perşembe günü yeniden halkın kullanımına açılacağını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
MARAŞ NEDEN KAPALI VE NEDEN ÖNEMLİ?
1974'te Kıbrıs adası ikiye bölünmeden hemen önce Gazimağusa kentinin bir kıyı beldesi olan Maraş, Akdeniz'in en önemli tatil merkezlerinden biri olarak görülüyordu. Öyle ki yıldızı parlayan Maraş'ın ismi Beyrut ile yan yana anılır duruma gelmişti.
1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın son günününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Maraş, daha sonra yapılan anlaşmalar çerçevesinde yerleşim ve iskana kapatıldı. Maraş'ta savaş öncesi dönemde Türklere ait birçok araziye, Rum yönetimi tarafından el konularak Rumlara ve İngilizlere verildiği iddia ediliyordu.
Halihazırda girişin yasak olduğu Maraş'ta sadece Birleşmiş Milletler'e ait bir bina bulunuyor. Bu binanın yaklaşık 400 metre ilerisinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir orduevi bulunuyor.
2016 öncesinde kentte ziyarete açık olan yer Maraş İkon Kilisesi'ydi ancak kilise de 2016 yılından itibaren ziyarete kapatıldı.
Annan Planı'na göre kapalı Maraş, Rum tarafının denetimine bırakılacaktı. Ancak yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türk'lerince kabul edilmesine rağmen, Kıbrıs Rumları tarafından reddedilince, bu gerçekleşmedi.
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