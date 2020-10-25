Brezilyanın efsane futbolcularından Ronaldinho'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

40 yaşındaki eski yıldız kendi paylaştığı videoda koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Ronaldinho, bir süredir karantina altında olduğunu sözlerine ekledi.