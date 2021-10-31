Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi başladı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Joe Biden'ın İtalya'nın başkenti Roma’da gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi’ndeki ikili görüşmesi başladı.

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi.

Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Görüşme öncesi Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a krizlerden kaçınmaları gerektiğini ve acele kararların ABD-Türkiye ittifakına bir yararı olmadığını söyleyeceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile savunma ilişkileri ve F-16 savaş uçağı alımının da konuşulacağını aktardı.

İki lider haziran ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında ilk kez yüz yüze görüşmüştü.