San Francisco merkezli yapay zeka laboratuvarı OpenAI'nin geliştirdiği robotik el, rubik küpü 4 dakikada çözüyor.

Laboratuvarda görevli uzmanlar, eli bu görev için 'yetiştirmelerinin' birkaç aylarını aldığını belirtiyor.

Proje ekibinden araştırmacı Peter Welinder, "Rubik küpü çözmek çok faydalı görünmeyebilir. Ancak robotik elin başarısı, bu teknikle ne kadar ileriye gidebileceğimizi gösteriyor" diye konuştu.