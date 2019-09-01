Kentte, dün öğle saatlerinde kamp için Handüzü Yaylası'na giden Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlivan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir, sis nedeniyle yolunu kaybetti. DHA'nın haberine göre, ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik grup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve UMKE ekiplerince ormanlık alanda yürütülen arama- kurtarma çalışmalarında gruba ait ize rastlanılmadı. Havanın kararması ve sis nedeniyle ekipler, çalışmalarına dün akşam ara verdi. Bölgede arama- kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren tekrar başlandı. AFAD, UMKE ve jandarmadan oluşan 60 kişilik ekip, Paşaçukuru Deresi ile Handüzü Yaylası'nda aynı anda yaklaşık 10 kilometrelik parkurda arama faaliyeti sürdürüyor.

Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanıldı. Ekipler, drone ile de havadan görüntü alarak, kayıp kişilere ait iz bulmaya çalışıyor.

KAYBOLAN 6 KİŞİ ARASINDA BİR DE ÇOCUK VAR!

Öte yandan kaybolan 6 kişilik grubun, tatil için İstanbul'dan geldiği Rize'de kamp yapmak amacıyla yaylaya çıktığı, aralarında 12 yaşında çocuğun da bulunduğu öğrenildi.

VALİ ÇEBER: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Rize Valisi Kemal Çeber, kamp yapmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda dün kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Vali Çeber, "Arama çalışmaları, Handüzü Yaylası ve çevresinde devam ediyor. Toplam 50 kişilik ekiplerimiz, 8 kilometrelik parkuru aşağıdan ve yukarıdan karşılıklı olarak tarıyor. Şu an bir şey bulunamadı, çalışmalar sürüyor" dedi.

İSTANBUL'DAN MEMLEKETLERİ RİZE'YE TATİLE GELMİŞLER

İHA'nın haberine göre, Rize’de 12 yaşındaki Arif Ali Kandemir, Burak Pehlevan, Kemal Pehlevan, Ali Pehlevan, Hilmi Pehlevan ve Hakkı Kandemir’den oluşan 6 kişilik grup, minibüsle 30 Ağustos tarihinde Küçükçayır köyüne ulaşarak öğle saatlerinde yaya olarak Handüzü Yaylası’na gitmek için yola çıktı. Köylüler tarafından uyarıldıkları iddia edilen grup, yola çıktıktan 6 saat sonra 112 Acil Servis ekiplerinden derenin kıyısında kaldıklarını belirterek yardım istedi. Yardım çağrısının ardından harekete geçen ekipler, ormanlık alanda arama kurtarma çalışmalarına başladı. Grubun kamp yaptığı yere ulaşan ekipler, bu sabah arama kurtarma çalışmalarına tekrar başladı. Aralarında 12 yaşında bir çocuğun bulunduğu 6 kişiyi bulmak için RİKE, UMKE, AFAD, JAK ve köpekli arama timinden oluşan 60 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri drone ile havadan çalışmaları sürdürüyor. Kaybolan grubun İstanbul’da yaşadıkları, tatil dolayısıyla memleketlerine geldikleri öğrenildi.

“BİZİ ÜZEN İÇLERİNDE 12 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞUN OLMASI"

Rize Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Şakir Kurk, 4 kilometrelik bir alanda çalışmaların yoğunlaştığını belirterek, “30 Ağustos tarihinde 112 Acil Servis ekibine gelen bilginin ardından olay bize intikal etti. RİKE, UMKE, AFAD, JAK ekiplerimiz köpekli arama timiyle birlikte bu bölgede faaliyet gerçekleştiriyor. 4 kilometrelik bir alanda çalışma yürütülüyor. Dün akşam 19.30’a kadar çalışma yapıldı. Bugün sahanın tümüyle ilgili çalışma yapmak için bölgedeyiz. 6 kişilik bir ekiple ikiye bölündük. Hem Handüzü Yaylası'ndan aşağıya hem de Küçükçayır köyümüzün Başmeşe mevkiinden yukarıya doğru uzman ekipten ve sivil halktan oluşan arama-kurtarma ekiplerimiz sahadalar. İnşallah gün içerisinde vatandaşlarımıza ulaşmayı umuyoruz. Jandarma teşkilatımızın drone ekipleri de havadan çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşlarımızın ailelerinden edindiğimiz bilgilere göre dağcılık konusunda bir takım faaliyetleri olduğunu söylediler. Doğada yaşamayı, doğada hayatta kalmayı başarabilecek arkadaşlar grubundan oluştuğunu söylediler. Bizi sadece üzen içlerinde 12 yaşındaki bir çocuğun olması. İnşallah sağ salim ulaşmayı umuyoruz. Sayın Valimizin talimatıyla devletimizin bütün imkanları bu bölgede kullanılıyor” dedi.

"KAMP YAPTIKLARI NOKTADA İZLERİNE ULAŞILDI"

Kaybolan 6 kişilik grubun kamp yaptığı yere ulaştıklarını dile getiren Kurk, “AFAD koordinesindeki ekiplerimiz arkadaşlarımızın mahsur kaldıkları noktada kamp yaptıklarının izlerine ulaştı. Orada yemek yemişler. Yine izleri ormana doğru gitmiş. İzlerine rast geldiğimizi umuyoruz. O noktadan sonra arama kurtarma çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” ifadelerini kullandı.