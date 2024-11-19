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        Haberler Gündem Güncel Rize'de heyelan: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Rize'de heyelan: 1 ölü, 3 yaralı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri 6 katlı bir apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu. İlk belirlemelere göre toprak altında kalan bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.11.2024 - 09:01 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:12
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        Rize'de heyelan: 1 ölü, 3 yaralı
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        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Rize'de şiddetli yağış etkili oldu.

        Yağış sonucu kentin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak kütleleri 6 katlı bir apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu.

        Evde toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybederken apartmanda bulunanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

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