Rize'de heyelan: 1 ölü, 3 yaralı
Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri 6 katlı bir apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu. İlk belirlemelere göre toprak altında kalan bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Giriş: 19.11.2024 - 09:01 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:12
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Rize'de şiddetli yağış etkili oldu.
Yağış sonucu kentin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak kütleleri 6 katlı bir apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu.
Evde toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybederken apartmanda bulunanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ