AA

Depremin en fazla yıkıma neden olduğu Bayraklı ilçesinde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'na ait enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Beton blokları vinçle kaldırarak canlı izlerine ulaşmaya çalışan ekipler, yaşadığını değerlendirdikleri kadın için sağlık ekiplerinden sedye istedi.

Alüminyum battaniye ile sarılan kadın, ambulansa taşındı. Ambulansta yapılan sağlık kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Rıza Bey Apartmanı'ndan dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz üzerinden görüştüğü Buse Hasdemir ve ailesinin ardından bugün 16 yaşındaki İnci Okan, yaralı olarak kurtarılmıştı.

33 SAAT SONRA BİR KİŞİ KURTARILDI

Bayraklı Rıza Bey Apartmanı enkazının altından arama kurtarma ekipleri ve çevrildiklerin alkışlarıyla moloz yığını halindeki binadan bir kişi daha yaralı olarak kurtarıldı. Maske takılan yaralı vatandaşa ambulansta ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi...

BAKAN FAHRETTİN KOCA DA GELDİ

Bölgede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, enkaz altından sağ olarak çıkarılan vatandaşın kurtarılma anına şahitlik etti. Ambulanstaki görevlilerden bilgi alan Bakan Koca, ekipleri denetledi...