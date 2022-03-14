Rezidansta korkunç olay! Genç kadın 6'ncı kattan düştü

Korkunç olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından bilinmeyen nedenle düştü.

DHA'nın haberine göre, kadının düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini araştırıyor. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan talihsiz kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kadının düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.