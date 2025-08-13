Habertürk
        Haberler Gündem Yargı Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi | Son dakika haberleri

        Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

        Avukat Rezan Epözdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 15:47 Güncelleme: 13.08.2025 - 16:07
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi.

        Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Özdemir'in daha sonra İstanbul Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığınca ifadesinin alınması bekleniyor.

