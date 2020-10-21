Reuters'tan flaş iddia!

Reuters'ın üst düzey iki yetkiliyi kaynak gösterdiği haberinde, Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sebebiyle sokağa çıkma yasaklarının geri gelebileceği iddia edildi.

Pazartesi günü 2 bin 26 yeni koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra Reuters’a konuşan üst düzey yetkili, "Birkaç hafta boyunca süreci takip ettikten sonra yeni sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gelebilir" dedi.

Yeni önlemler hakkında bilgi veren yetkililer, "Restoran ve kafelerin belirli saatlerde kapatılması, gençlerin ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma saatlerinin kısıtlandırılması, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklamaları gündemde." açıklamasında bulundu.