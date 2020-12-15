İHA

Olayda kimliği henüz belirlenemeyen Suriyeli iki şahıs aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu kişinin lokantasına 10 gün önce tabanca ile ateş açtı.

İHA'nın haberine göre, şahıslar gece saat 03.00 sıralarında tekrar dükkanın önüne gelerek kurşun yağdırdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, lokantada maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alıp şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.