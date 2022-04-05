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Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte illere göre vekil sayısı!
Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekillerini illere göre dağılımını belirleyen kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkaracak
Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte illere göre vekil sayısı!
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İHA
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlendi. Kararda, seçimde hangi ilden kaç milletvekili çıkarılacağı ve illerin kaç seçim bölgesinden oluşacağı belirlendi.
NÜFUS VERİLERİNE GÖRE BELİRLENDİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre dağılımın ve oluşturulan seçim bölgelerinin, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan güncel nüfus verilerine göre yapıldığının bilgisi verildi.
4 KENT SEÇİM BÖLGESİNE AYRILDI
Yayımlanan 124 numaralı YKS kararında, 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı.
ANKARA'YA 36, İSTANBUL'A 98, İZMİR'E 28 VEKİL
Diğer illerin ise 18'den az milletvekili çıkardığı için tek bölge halinde seçime gireceği belirtildi. Buna göre; Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkararak, TBMM'ye gönderecek.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: İl il milletvekili ayısı değişti - 2022 güncel: İzmir, Ankara, İstanbul milletvekili sayısı/son-dakika-resmi-gazete-de-yayinlandi-illere-gore-vekil-sayisi-3398598
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