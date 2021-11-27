Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile atama kararları yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Kontrolörlüğüne Harun Gürer atandı.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Kutluhan Taşkın atandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sezai Aydın atandı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yasin Kalem atandı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Erkan Tek atandı.