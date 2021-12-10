Reina katliamında firari şüpheli yakalandı!

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele operasyonu sonucunda yabancı uyruklu M.Ş.R'nin gözaltına alındığı belirtildi.

İstihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, İstanbul'da 2017'de bir gece kulübünde 18 ülkeden 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla bağlantılı olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

İstanbul Ortaköy'de 2017'de gece kulübüne düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.