Reel kesim güveninde düşüş

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Merkez Bankası(TCMB) 2022 yılı Temmuz ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) temmuzda , bir önceki aya göre 2.7 puan azalarak 103.7 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) temmuzda bir önceki aya göre 2,1 puan azalarak 102.5 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'nde Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlenirken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki aya göre zayıfladı.

TALEP VE HAMMADDE YETERSİZLİĞİ

2022 yılı Temmuz ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 51.1‘i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 13.1‘i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Bunu, sırasıyla hammadde ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5.9’a, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 27.7‘ye yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 66.4‘e gerilemiştir