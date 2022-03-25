Reel kesim güveni şubatta yükseldi

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Merkez Bankası, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1718 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre şubatta Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0.3 puan artarak 109.8 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket soruları incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki

ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin

değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2.0 puan azalarak 109.9 seviyesine geriledi.