Raporsuz ilacı yazmak istemedi! Kadın doktora feci darp!

Son dakika haberler... Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji polikliniğinde kan donduran bir olay meydana geldi.
FARKLI BİR İLAÇ YAZMASINI İSTEDİ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre henüz isim öğrenilemeyen kadın hasta, tedavi olmak için hastaneye gitti. Nöroloji uzmanı Doktor Ebru Ergin'e tedavi olan hasta, doktordan farklı bir ilaç yazmasını istedi.
ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Doktor Ergin, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek ilacı yazmadı. Bunun üzerine hasta ve doktor arasında tartışma çıktı.
KAFASINI MASAYA VE DUVARA VURDU, BOĞAZINA OTURDU
Bu sırada kadın hasta, Doktor Ergin'in kafasını masaya ve duvara vurdu. Hasta daha sonra da Ergin'in boğazına ve yüzüne oturarak darp etmeye başladı. Doktor Ergin'in imdadına ise hastane personeli yetişti. Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.
BAKAN KOCA: "YERLERİ HAPİSTİR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.
"ŞİDDETİN KARŞISINDA OLACAĞIZ"
Saldırı sonrası Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası'ndan (HEKİM-SEN) açıklama yapıldı. HEKİM-SEN'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji doktorumuza karşı insanlık dışı hislerle yapılan saldırıyı kınıyoruz. Saldırganın eşinin 'kolluk kuvvetlerinde çalıştığını' belirterek 'bana bir şey olmaz' tavrı, sağlıkta şiddete cezasızlık algısının nereye vardığının en somut göstergesidir.
Şu an müşahede altında olan doktor hanım ile görüşülmüş olup her türlü desteğin HEKİM-SEN ailesi tarafından verileceği bildirilmiştir. Şiddet kimden gelirse gelsin, karşısında olacağımızı, hiçbir makam ve kişiden çekinmediğimizi, saldırganların cezalarını eksiksiz çekmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı duyuruyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!