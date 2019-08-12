Galatasaray, transferi için kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşmaya vardığı Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Kolombiyalı futbolcu, çarşamba veya perşembe günü İstanbul'a gelecek. Yıldız oyuncunun şu anda ABD'de olan ailesini beklediği ve onların Monaco'ya dönmesinin ardından birlikte İstanbul'a geleceği kaydedildi.

DENİZLİ'DE TRİBÜNDE OLABİLİR

Falcao'nun, Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında cuma günü Denizli ile deplasmanda oynayacağı maçı da izlemesi bekleniyor. 33 yaşındaki yıldızın takımla birlikte olmasa da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile berabere Denizli'ye giderek tribünden maçı takip edeceği sızan bilgiler arasında.