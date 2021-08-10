Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'ta şampiyonluğu getiren isimlerden olan Rachid Ghezzal, yeniden Beşiktaş'ta.

Leicester City ve oyuncuyla her konuda anlaşan siyah beyazlılar, Cezayirli yıldızı İstanbul'a getirdi.